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ماذا قدم أحمد حسام مع الزمالك قبل إصابته بقطع في الرباط الصليبي؟

11:19 م الإثنين 14 يوليه 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إصابة أحمد حسام
  • عرض 4 صورة
    إصابة أحمد حسام
  • عرض 4 صورة
    إصابة أحمد حسام
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كتب ـ محمد الميموني:

أعلن نادي الزمالك أن الفحوصات الطبية التي خضع لها مدافعه الشاب أحمد حسام بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة أورانج الوطية أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

الزمالك كان قد تعاقد مع أحمد حسام خلال الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من صفوف الجونة بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف حتى صيف 2029.

ولم يشارك اللاعب صاحب الـ 23 عامًا بقميص الزمالك سوى في مباراتين بواقع 180 دقيقة لعب ولكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

وبخلاف مباراتين الزمالك كان اللاعب قد شارك بـ 7 مباريات بالموسم الماضي ولكن بقميص الزمالك سجل خلالهما هدفًا وصنع آخر.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن الظهور مع الزمالك خلال الموسم الجديد 2025/26.

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