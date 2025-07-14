الأهلي يوجه رسالة لصفقته الجديدة

كتب ـ محمد الميموني:

وجه النادي الأهلي رسالة للاعب محمد شكري، بعد انضمامه للمارد الأحمر بعد عقد يمتد إلى 5 مواسم.

ونشرت الحسابات الرسمية للنادي الأهلي على منصات التواصل الاجتماعي صورة لمحمد شكري، مذيلة إياها بتعليق قائلاً:"مرحباً بعودتك".

وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع الظهير الأيسر محمد شكري في وقت سابق من اليوم الإثنين قادمًا من صفوف سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اللاعب صاحب الـ 26 عاماً كان قد تدرج بصفوف ناشئين الأهلي قبل أن يرحل في موسم 2021/2020 لنادي سموحة على سبيل الإعارة.

وانضم الظهير الأيسر لصفوف سيراميكا كليوباترا خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022/23 من النادي الأهلي قبل أن يعود بعد ثلاثة مواسم للقلعة الحمراء مجددًا.