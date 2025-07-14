كتب ـ يوسف محمد:

عقد محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة اليوم الإثنين مع مهاجم الفريق وسام أبو علي، على هامش المران الجماعي للفريق؛ استعدادًا للموسم المقبل 2025-2026.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في بيان رسمي أمس الأحد، تمسكه باستمرار النجم الفلسطيني في الفترة المقبلة مع الفريق، على الرغم من العروض التي تلقاها اللاعب في الفترة الماضية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "وسام أبوعلي عقد جلسة مع محمد يوسف إذ طلب خلال تسهيل عملية رحيله في الفترة المقبلة".

وأضاف: "أبو علي أكد للمدير الرياضي محمد يوسف، أن وكيله سيحضر إلى مصر خلال الساعات المقبلة للاجتماع معه".

يذكر أن وسام أبو علي شارك رفقة النادي الأهلي خلال الموسم الماضي في 34 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 19 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

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