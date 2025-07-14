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"أسطورة حية".. ميتشو مدرب الزمالك السابق يكشف لمصراوي علاقته بشيكابالا ويوجه إليه رسالة

10:33 م الإثنين 14 يوليو 2025
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كتب- نهى خورشيد:

تحدث الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني السابق للزمالك، موجهاً له رساله بعد إعلان اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وقال ميتشو في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"لا يمكنك أن تعمل في الزمالك دون أن تفهم وتحترم ثقافته وتقاليده ونمط حياته".

وأضاف:"شيكابالا هو أسطورة حية ونصب تذكاري لهذا النادي، بدأ طفلاً صغيراً وأصبح قائدًا حقيقيًا، وزمالكاويًا أصيلاً".

وتابع مدرب الأبيض السابق:"في كرة القدم، المدرب يرى خمس خيارات، بينما شيكابالا يبتكر الخيار السادس، هو إنسان رائع، ولاعب محترف من الطراز الرفيع".

وواصل:"له مكانة خاصة في قلبي كمدرب، وقلعة من الاحترام في روحي، وقاعة شهرة في ذهني الرياضي".

وأكمل:"حتى آخر ركلة جزاء سددها مؤخرًا لحصد كأس مصر، حافظ على شغفه كأنه طفل في العاشرة من عمره".

واختتم حديثه بتوجيه رسالة له:"يجب أن يظل داخل النادي بروحه القتالية ليبث الطاقة الإيجابية في الزمالك حتى نهاية عمره".

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