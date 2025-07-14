" ميتشو يكشف لمصراوي سبب رحيله عن الزمالك

كتب- نهى خورشيد:

تحدث الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق للزمالك، عن تجربته مع الفارس الأبيض، موضحاً السبب الحقيقي وراء رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال ميتشو في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"كمدرب محترف، اللاعب المفضل لدي دائماً هو الفريق الذي أدربه، عندما تعتبر الفريق بأكمله نجمك الأول، فإنك تمنح كل لاعب فرصة التألق والعطاء".

وأضاف:"تجربتي مع الزمالك كانت ناجحة للغاية؛ فزنا بكأس مصر دون أن نستقبل أي هدف، وأعدنا الفريق إلى دور المجموعات في دوري الأبطال بعد غياب طويل، وهو الدور الذي وصل فيه الفريق لاحقًا إلى النهائي وفاز بالسوبر".

وتابع مدرب الأبيض السابق:"كما قمنا بتصعيد لاعبين شباب وإخراج أفضل ما لدى اللاعبين، رغم الظروف الصعبة التي مر بها النادي في ذلك العام".

وواصل:"بالطبع كنت أود البقاء، وما زلت أعتز بتأييد جميع اللاعبين لي، من شيكابالا وحتى أصغر لاعب في الفريق، لكن يبدو أن هذا التأييد الجماعي لم يُرضِ البعض، فغادرت النادي بشكل مفاجئ".

وأكمل:"رغم ذلك، غادرت فخوراً ومحاطاً بتقدير أساطير النادي، وهو شعور لا يُقدّر بثمن".

وأتم حديثه قائلاً:"بالنسبة لي، الزمالك لم يكن مجرد نادٍ، بل مؤسسة يملكها ملايين المشجعين، قد يأتي ويذهب العديد من المدربين، لكنني سأظل أحتفظ بالزمالك في قلبي وروحي وعقلي إلى الأبد كأحد مشجعيه".