كتب - يوسف محمد:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إحالة لاعب الفريق السابق وعضو النادي مصطفى يونس للتحقيق، لما صدر منه تجاه النادي ومجلس إدارته.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، أن قرار تحويل يونس للتحقيق، جاء بسبب ما وصفه بـ "الإساءات" التي قام بها تجاه النادي ومجلس إدارته عبر بعض المنصات الإعلامية.

وجاء نص بيان النادي الأهلي كالتالي: "استعرض مجلس الإدارة في اجتماعه الذي جرى بعد ظهر اليوم المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بالنادي، بخصوص مجموعة من الفيديوهات ظهر خلالها عضو الأهلي شهرته مصطفى يونس على بعض المنصات الإعلامية، تضمنت إساءات للنادي ومجلس إدارته بعبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون".

وأضاف: "وإزاء ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي إحالة السيد/ مصطفى يونس، عضو النادي إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بشأن ما جاء على لسانه من وقائع واتهامات طالت الذمم المالية، مع إيقافه لحين انتهاء التحقيق، وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي".

واختتم النادي بيانه: "تكليف السيد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد العضو مصطفى يونس، بخصوص ما سرده من وقائع مسيئة للنادي ومجلس إدارته".

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