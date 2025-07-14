كتب- نهى خورشيد:

كشف الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك الأسبق، عن سبب عدم دخوله في علاقة عاطفية حتى هذه الوقت.

وقال ميتشو في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"كمدرب محترف، عملي مكثف للغاية، والعلاقات العاطفية تتطلب وقتاً واهتماماً لا أستطيع تقديمه في هذه المرحلة".

وأضاف:"رغم رغبتي في الارتباط، إلا أنني لست في علاقة حالياً، وهذا أمر أقبله دون ندم".

ويعتبر ميتشو من أكثر المدربين خبرة في الكرة الأفريقية، إذ درّب أندية بارزة مثل فيلا الأوغندي، سانت جورج، يانغ أفريكانز، الهلال، المريخ، أورلاندو بايرتس، والزمالك، إلى جانب منتخبات رواندا، أوغندا، زامبيا، وليبيا.

خلال مسيرته حصد 19 لقباً، وبلغ نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية 3 مرات، وحقق نجاحات لافتة في التصفيات القارية.