كتب- نهى خورشيد:

شرح الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق للزمالك، كيف أثر النظام الرياضي في يوغوسلافيا على شخصيته التدريبية، موضحاً موقف أسرته بشأن دخوله عالم الساحرة المستديرة.

وقال ميتشو في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"ولدت في يوغوسلافيا السابقة، وتحديدًا في جمهورية صربيا، لكنني نشأت في جمهورية سلوفينيا".

وأضاف:"في ذلك الوقت، كانت هناك سياسة قوية للتربية البدنية في يوغوسلافيا، حيث كان من الإلزامي على الجميع خوض تجربة 16 رياضة وطنية مختلفة لتحديد الرياضة الأنسب لمواهبهم".

وتابع مدرب الأبيض السابق:"ولهذا السبب لم يكن غريبًا أن تُلقب يوغوسلافيا بـ"البرازيل الأوروبية"، إذ اختار الأسطورة بيليه أن يخوض مباراته الوداعية أمام منتخب يوغوسلافيا".

وواصل:"كانت الأسس مبنية على الجمباز لتطوير المرونة والتنسيق، وألعاب القوى باعتبارها "أم الألعاب"، قبل الانتقال إلى الألعاب الجماعية مثل كرة القدم وكرة السلة والطائرة واليد وكرة الماء وغيرها".

وأردف:"وسط هذه الثقافة الرياضية القوية، كنت جزءاً من منظومة لا تزال حتى اليوم تُنتج شخصيات رياضية عالمية، وكان التدريب فيها متمركزاً حول الإنسان بهدف استخراج أفضل نسخة ممكنة من الرياضي، أياً كانت الرياضة التي يمارسها".

وأشار:"يرى العالم نوفاك دجوكوفيتش في التنس ونيكولا يوكيتش في كرة السلة، لكنهم مجرد نماذج من هذه المنظومة عالية الجودة في إنتاج الرياضيين والمدربين".

وأكد:" أما أنا، فقد اخترت طريق كرة القدم، وأعتبر نفسي خادماً لهذه اللعبة".

وعن رأي أسرته قال:"في بلدي، هناك تعاون كبير بين الأندية والمدربين من جهة، وأولياء الأمور من جهة أخرى، حيث إذ يُقبل اللاعب في الفريق ما لم يكن متفوقاً دراسياً، فيما يرى الأهل أن التعليم هو الأساس، وهو شرط مبدئي لممارسة الرياضة".

وأضاف ميتشو:"لذلك، كان هناك دائماً ضغط لتحقيق نتائج جيدة في المدرسة حتى لا يُحرم اللاعب من فرصة التدريب، عائلتي كانت داعمة لي دوماً، دون طموحات زائدة أو تدخل في مسيرتي، بل تركوا لموهبتي وجهدي أن يحددا إن كنت سألعب أم لا".

وأكمل:"أعيش حياة مليئة بالسهر والعمل الشاق، أنام لساعات قليلة وأستيقظ باكراً كل صباح، أبدأ يومي بأفكار وتحفيزات تلهمني طوال اليوم".

وأتم حديثه قائلاً:"الناس العاديون يرون فقط 90 دقيقة من المباراة، بينما نحن في "كواليس" كرة القدم نعيش تفاصيل دقيقة وهائلة خلف الستار، لا تتيح لنا رفاهية الهوايات، لأن تركيزنا الكامل يكون على التحضير غير المرئي للمباراة: تجهيز اللاعبين نظرياً، تقويتهم ذهنياً، تحسين لياقتهم البدنية، ورفع كفاءتهم الفنية والتكتيكية".