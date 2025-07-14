كتب - يوسف محمد:

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريبات مرة أخرى، بعد الحصول على فترة راحة وصلت إلى 18 يومًا، عقب الخروج من بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وخضع لاعبو الأهلي لقياسات بدنية دقيقة اليوم الإثنين بعد العودة إلى التدريبات الجماعية، ضمن البرنامج المحدد من الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي، للوقوف على الحالة البدنية للجميع استعدادا للموسم الجديد 2024-2025.

وحرص الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، على أن يتم تنفيذ كل مراحل الإعداد وفق رؤية علمية دقيقة لتقييم الجوانب البدنية للاعبين، مما يساعد على وضع برامج تدريب تتناسب مع حالة كل لاعب.

وكان الأهلي قد ودع بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى بمونديال الأندية دون تحقيق أي فوز.

ويذكر أن رابطة الأندية المصرية، كانت قد أعلنت في وقت سابق عن موعد بداية الموسم الجديد بالدوري المصري، الذي من المقرر أن تكون بدايته 8 أغسطس المقبل.

أقرأ أيضًا:

"مدرب الغريم".. النصر السعودي يعلن التعاقد مع البرتغالي جيسوس



مصدر يكشف لمصراوي سبب غياب بنشرقي عن تدريبات الأهلي



