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7 صور ترصد ظهور صفقة الزمالك الجديدة في متحف النادي

10:10 م الإثنين 14 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
  • عرض 7 صورة
    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
  • عرض 7 صورة
    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
  • عرض 7 صورة
    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
  • عرض 7 صورة
    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
  • عرض 7 صورة
    مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر
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كتب ـ محمد الميموني:

ظهر مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر، اليوم الإثنين، بعد انضمامه للفريق داخل متحف بطولات الأبيض.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع "فيسبوك" اليوم الإثنين 7 صور لمهاجم الفريق عمرو ناصر قائلاً:"نورت الملكي".

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق من اليوم عن ضم مهاجم فاركو عمرو ناصر إلى صفوف النادي بعقد يمتد 5 مواسم.

وتعد هذه هي الصفقة الثالثة للزمالك بالانتقالات الصيفية الجارية بعدما أعلن التعاقد مع حارس المرمى المهدي سليمان لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

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عمرو ناصر الزمالك صفقة الزمالك
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