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"مدرب الغريم".. النصر السعودي يعلن التعاقد مع البرتغالي جيسوس

09:45 م الإثنين 14 يوليه 2025

خورخي جيسوس مدرب الهلال السعودي

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أعلن نادي النصر السعودي إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس لقيادة فريقه.

وأوضح نادي النصر عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين أن التعاقد مع المدرب صاحب الـ 70 عاماً سيكون لمدة موسم واحد.

وكان الهلال قد أعلن في مايو الماضي رحيل مدربه المخضرم بعد وداع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور نصف النهائي.

الهلال الذي يعد غريمًا لفريق النصر سبق وتعاقد مع جيسوس مرتين ونجح المدرب خلالهما في التتويج بـ 5 بطولات بواقع نسخة من الدوري ومثلها من الكأس وثلاث بطولات سوبر سعودي

جيسوس تم اختياره بعد نهاية موسم 2023/24 كأفضل مدرب في الدوري السعودي بعدما قاد الهلال للتتويج باللقب دون أي خسارة.

وأنهى فريق النصر الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز الثالث برصيد 70 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال الوصيف و 13 نقطة عن الاتحاد المتوّج باللقب.

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