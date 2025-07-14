مصدر يكشف لمصراوي سبب غياب بنشرقي عن تدريبات الأهلي

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر سبب غياب المحترف المغربي بصفوف الأهلي أشرف بنشرقي عن تدريبات فريقه اليوم الإثنين.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم أن اللاعب حصل على إذن بالغياب عن تدريبات الأهلي، بسبب وصوله إلى القاهرة صباح اليوم الإثنين".

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن جميع لاعبي الفريق قد شاركوا بالحصة التدريبية باستثناء مروان عطية الذي حصل أيضًا على إذن بالغياب بسبب العملية الجراحية التي خضع لها في الفترة الماضية.

وفي سياق متصل خضع لاعبو الأهلي لقياسات بدنية دقيقة اليوم، في إطار التحضيرات الخاصة بالاستعداد للفترة القادمة.

وجاءت القياسات البدنية للاعبين، ضمن البرنامج المحدد من الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي؛ للوقوف على الحالة البدنية للجميع قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويحرص الجهاز الفني للرفيق على تنفيذ كل مراحل الإعداد وفق رؤية علمية دقيقة لتقييم الجوانب البدنية للاعبين، مما يساعد على وضع برامج تدريب تتناسب مع حالة كل لاعب، للمساعدة في رفع كفاءة الأداء بشكل عام.

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