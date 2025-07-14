كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف لمصراوي سبب غياب بنشرقي عن تدريبات الأهلي

09:35 م الإثنين 14 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 10 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 10 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 10 صورة
    أشرف بن شرقي في مباراة سيراميكا كليوباترا
  • عرض 10 صورة
    احتفال بن شرقي بالهدف (2)
  • عرض 10 صورة
    أشرف بن شرقي من مباراة الأهلي والهلال
  • عرض 10 صورة
    بن شرقي
  • عرض 10 صورة
    أشرف بن شرقي من مباراة الأهلي والهلال
  • عرض 10 صورة
    أشرف بن شرقي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر سبب غياب المحترف المغربي بصفوف الأهلي أشرف بنشرقي عن تدريبات فريقه اليوم الإثنين.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم أن اللاعب حصل على إذن بالغياب عن تدريبات الأهلي، بسبب وصوله إلى القاهرة صباح اليوم الإثنين".

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن جميع لاعبي الفريق قد شاركوا بالحصة التدريبية باستثناء مروان عطية الذي حصل أيضًا على إذن بالغياب بسبب العملية الجراحية التي خضع لها في الفترة الماضية.

وفي سياق متصل خضع لاعبو الأهلي لقياسات بدنية دقيقة اليوم، في إطار التحضيرات الخاصة بالاستعداد للفترة القادمة.

وجاءت القياسات البدنية للاعبين، ضمن البرنامج المحدد من الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي؛ للوقوف على الحالة البدنية للجميع قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويحرص الجهاز الفني للرفيق على تنفيذ كل مراحل الإعداد وفق رؤية علمية دقيقة لتقييم الجوانب البدنية للاعبين، مما يساعد على وضع برامج تدريب تتناسب مع حالة كل لاعب، للمساعدة في رفع كفاءة الأداء بشكل عام.

اقرأ أيضًا:

من هو لاعب أرسنال الذي ضمه منتخب مصر للشباب؟

"من يريد القمة في أفريقيا يختار الزمالك".. أول تعليق من عمرو ناصر بعد انضمامه للقلعة البيضاء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أشرف بنشرقي الأهلي مران الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"أنت حالق دقنك ليه"؟ د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد: لدينا تنمر ديني
الدكتور سعد الهلالي مع مجدي الجلاد.. فتنة الحجاب والخلع وعصمة المرأة.. ويرد على توفيق عكاشة