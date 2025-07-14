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حارس مرمى سيراميكا كليوباترا يعلن عبر مصراوي انضمامه إلى كهرباء الإسماعيلية

08:48 م الإثنين 14 يوليه 2025
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    على الجابري
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    على الجابري
  • عرض 10 صورة
    على الجابري
  • عرض 10 صورة
    على الجابري
  • عرض 10 صورة
    على الجابري
  • عرض 10 صورة
    على الجابري
  • عرض 10 صورة
    على الجابري
  • عرض 10 صورة
    على الجابري
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    على الجابري
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كتب ـ محمد الميموني:

أعلن حارس مرمى سيراميكا كليوباترا علي الجابري، انضمامه إلى نادي كهرباء الإسماعيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال علي الجابري في تصريحات خاصة "لـ مصراوي" اليوم الإثنين:"أتممت إجراءات الانتقال لصفوف كهربا الإسماعيلية على سبيل الإعارة لمدة عام فالأهم لي حاليًا المشاركة لأظهر بصورة جيدة وأنضم لمنتخب مصر الذي سبق وارتديت قميصه بمنتخبات الشباب".

وأضاف صاحب الـ 24 عاماً:"الخطوة جيدة بالنسبة لي وإن شاء الله يكون موسم خير ليّ وأظهر بصورة جيدة كهرباء الإسماعيلية نادي كبير وفريق محترم وسيضيف لي الكثير".

وأتم الجابري تصريحاته بالإشارة إلى الصفقات الجديدة للفريق على أعلى مستوى مثل المغربي محمد أوناجم وعمر السعيد:"إن شاء الله سنضيف للنادي ونقدم موسمًا محترمًا".

الجابري الذي شارك بقميص منتخب مصر الأولمبي في ثلاث مباريات حصد مع فريق سيراميكا كليوباترا بطولتين من كأس الرابطة موسم 2022/23 و 2023/24.

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حارس مرمى سيراميكا كليوباترا علي الجابري نادي كهرباء الإسماعيلية علي الجابري ينضم لكهرباء الإسماعيلية
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