"11 عضوًا ويترأسها أبوريدة".. اتحاد الكرة يعلن تشكيل لجنة لديها 5 مهام

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة مجلس إدارته على تشكيل لجنة اللاعبين المحترفين خارج مصر، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

وضمت اللجنة 11 عضوًا، بحسب بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة اليوم الإثنين، وهم:محمد أبو حسين، طارق أبو العينين، محمد الشربيني (أعضاء مجلس الإدارة)، بالإضافة إلى علاء نبيل (المدير الفني للاتحاد)، عصام سراج الدين (رئيس القطاع التجاري)، شعبان بسطاوي (مدير العلاقات العامة)، وأحمد إيهاب، وسيم أحمد، هشام عطا، أحمد شعلان ومحمد شعبان.

وأوضح اتحاد الكرة عبر البيان ذاته أن اللجنة مكلفة بـ 5 مهام:

1) البحث الدوري عن اللاعبين المحترفين من مزدوجي الجنسية.

2) متابعة أوضاع المحترفين المصريين وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لهم.

3) التواصل معهم بشكل رسمي وإقناعهم بالانضمام إلى المشروع القومي للمنتخبات المصرية.

4) التنسيق بين اللاعبين والمدربين الفنيين للمنتخبات لضمان حسن المتابعة والاختيار.

5) التخطيط لمستقبل المنتخبات الوطنية بالاعتماد على المواهب المتميزة من المحترفين في الخارج

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