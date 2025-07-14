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الخطيب يترأس بعثة الأهلي في معسكر تونس

07:17 م الإثنين 14 يوليه 2025
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كتب ـ رمضان حسن

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إن رئيس مجلس الإدارة محمود الخطيب سيترأس بعثة الفريق التي ستغادر إلى دولة تونس للدخول في معسكر تحضيري للموسم الجديد.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين إلى أن الخطيب يهدف دعم اللاعبين ومؤازرتهم قبل انطلاق الموسم الجديد بالتحديات التي سيشهدها.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي معسكرًا في مدينة طبرقة التونسية بداية من يوم 19 يوليو الجاري ولمدة 10 أيام.

وسيتخلل معسكر الأهلي في تونس ثلاث مباريات ودية قوية لرفع جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الأهلي قد أنهى الموسم الماضي بطلاً للدوري والسوبر المحلي فيما غادر كأس العالم للأندية مع نهاية دور المجموعات.

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معسكر الأهلي في تونس تونس الأهلي معسكر الأهلي محمود الخطيب
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