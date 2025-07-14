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أساطير الزمالك يظهرون في الفيديو التقديمي لصفقة عمرو ناصر (صور)

07:07 م الإثنين 14 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أساطير الزمالك تظهر في الفيديو التقديمي لصفقة عمرو ناصر
  • عرض 7 صورة
    أساطير الزمالك تظهر في الفيديو التقديمي لصفقة عمرو ناصر
  • عرض 7 صورة
    أساطير الزمالك تظهر في الفيديو التقديمي لصفقة عمرو ناصر
  • عرض 7 صورة
    أساطير الزمالك تظهر في الفيديو التقديمي لصفقة عمرو ناصر
  • عرض 7 صورة
    أساطير الزمالك تظهر في الفيديو التقديمي لصفقة عمرو ناصر
  • عرض 7 صورة
    أساطير الزمالك تظهر في الفيديو التقديمي لصفقة عمرو ناصر
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كتب ـ محمد الميموني:

ظهرت أساطير نادي الزمالك والجيل الذهبي للقلعة البيضاء في الفيديو التقديمي لصفقة اللاعب عمرو ناصر.

وظهر المهاجم صاحب الـ 26 عاماً خلال مقطع الفيديو وهو يفتح كتاب به صورًا لأساطير الزمالك في خط الهجوم مثل: حمادة إمام، حسن شحاتة، أيمن منصور، إيمانويل أمونيكي، عبدالحليم علي.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين انضمام اللاعب عمرو ناصر لاعب فاركو سابقاً لصفوفه.

وتعد هذه هي الصفقة الثالثة للزمالك بالانتقالات الصيفية الجارية بعدما أعلن التعاقد مع حارس المرمى المهدي سليمان لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

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الزمالك عمرو ناصر
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