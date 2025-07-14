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رسميًا.. الزمالك يعلن صفقته الصيفية الثالثة (صور و فيديو)

06:41 م الإثنين 14 يوليه 2025
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    جمال عبدالحميد من الفيديو التقيديم لصفقة عمرو ناصر
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    حمادة إمام من الفيديو التقيديم لصفقة عمرو ناصر
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    عمرو ناصر صفقة الزمالك
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    عمرو ناصر لاعب الزمالك الجديد
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    عبدالحليم علي من الفيديو التقيديم لصفقة عمرو ناصر
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    حسن شحاتة من الفيديو التقيديم لصفقة عمرو ناصر
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف نادي الزمالك عن صفقته الصيفية الثالثة بإعلان التعاقد مع عمرو ناصر مهاجم فريق فاركو لمدة خمسة مواسم.

وأشار نادي الزمالك عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين إلى أن اللاعب وقع على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع مسؤولي نادي فاركو.

وأوضح نادي الزمالك أن هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل؛ للمنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وكان الزمالك تعاقد من قبل مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

صاحب الـ 26 عامًا كان قد انضم لصفوف فاركو قادمًا من النصر خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24.

ونجح اللاعب فور انضمامه في حجز مقعده أساسيًا مع الفريق إذ شارك بـ 22 مباراة سجل خلالها 7 أهداف بواقع 942 دقيقة لعب.

وأصبح عمرو ناصر هدافًا لفريقه بالموسم التالي له فشارك بـ 24 مباراة ببطولة الدوري سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفًا بواقع 2078 دقيقة لعب.

ولكن إجمالاً خاض اللاعب 26 مباراة بقميص فاركو بمختلف البطولات في الموسم سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفًا خلال 2222 دقيقة لعب.

ومثّل ناصر 32% من القوة الهجومية لفريق فاركو في الموسم الماضي من الدوري بعدما سجل 8 أهداف من أصل 25 هدفًا سجلها الفريق خلال الموسم.

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