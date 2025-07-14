"تمهيدًا للانضمام للزمالك".. فاركو يعلن رحيل هدافه

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي فاركو اليوم الإثنين رحيل مهاجمه عمرو ناصر، متمنين له التوفيق في خطوته المقبلة.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم إلى أن إعلان فاركو رحيل اللاعب يأتي لإتمام صفقة انضمامه لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صاحب الـ 26 عامًا كان قد انضم لصفوف فاركو قادمًا من النصر خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24.

ونجح اللاعب فور انضمامه في حجز مقعده أساسيًا مع الفريق إذ شارك بـ 22 مباراة سجل خلالها 7 أهداف بواقع 942 دقيقة لعب.

وأصبح عمرو ناصر هدافًا لفريقه بالموسم التالي له فشارك بـ 24 مباراة ببطولة الدوري سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفًا بواقع 2078 دقيقة لعب.

ولكن إجمالاً خاض اللاعب 26 مباراة بقميص فاركو بمختلف البطولات في الموسم سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفًا خلال 2222 دقيقة لعب.

ومثّل ناصر 32% من القوة الهجومية لفريق فاركو في الموسم الماضي من الدوري بعدما سجل 8 أهداف من أصل 25 هدفًا سجلها الفريق خلال الموسم.



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