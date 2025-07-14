"النادي مصمم".. خطوة تفصل لاعب الأهلي عن الانضمام لسيراميكا كليوباترا

كتب ـ عبدالرحمن طارق:

كشف مصدر عن اقتراب لاعب الأهلي كريم نيدفيد من الانضمام لصفوف سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن مسؤولي سيراميكا كليبواترا مصممون على ضم نيدفيد خلال الفترة الحالية.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب كذلك يرغب في التدرب تحت قيادة علي ماهر في سيراميكا كليوباترا.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الأهلي يرغب في الحصول على مقابل مادي للموافقة على انتقال نيدفيد لسيراميكا كليوباترا في صفقة منفصلة.

نيدفيد صاحب الـ 27 عاماً شارك مع الأهلي خلال منافسات الموسم الماضي بـ 10 مباريات لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف فيما حصل على بطاقتين صفراويتين خلال 445 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

من هو لاعب أرسنال الذي ضمه منتخب مصر للشباب؟

بينها "تحريض الأهلي".. الزمالك يقدم لائحة اتهامات في جلسة استماع زيزو