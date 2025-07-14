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لاعب الزمالك ينتقل إلى طلائع الجيش لمدة موسم

04:24 م الإثنين 14 يوليه 2025
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    محمد عاطف لاعب الزمالك (3)
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    محمد عاطف لاعب الزمالك الجديد
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كتب- محمد خيري:

وافق نادي الزمالك، على انتقال لاعبه محمد عاطف إلى نادي طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع لاعب الزمالك بشكل رسمي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع الفريق العسكري، دون توضيح المقابل المادي.

وجاء رحيل اللاعب، من أجل المشاركة والحصول على الفرصة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، بعدما ابتعد عن المباريات مع الفريق الأبيض، وخرج من حسابات المدير الفني في الفترة الماضية.

ويعد عاطف هو ثالث الراحلين عن الزمالك في الفترة الحالية، بعد انتقال حسام أشرف إلى سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم، ونفس الأمر لمحمد محمود إلى نادي الاتحاد السكندري.

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