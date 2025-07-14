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وزارة الرياضة تنعى لاعب الفلاي بورد

04:03 م الإثنين 14 يوليو 2025

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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كتب- محمد خيري:

تقدمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بخالص التعازي والمواساة في وفاة لاعب الفلاي بورد محمود عبد الغني عبد العظيم.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

شهدت مدينة الغردقة، أمس، حادثًا مأساويًا أودى بحياة لاعب الفلاي بورد الشهير، محمود عبدالغني عبدالعظيم، 44 عامًا، أثناء تقديمه عرضًا استعراضيًا ضمن فعالية ترفيهية بأحد المنتجعات السياحية بمنطقة سهل حشيش جنوب المدينة.

من ناحية أخرى، أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالدور البارز الذي قامت به اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس وجميع أعضاء اللجنة الأولمبية في المساهمة في إنجاز التعديلات التشريعية على قانون الرياضة، والتي تمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الرياضية في مصر.

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