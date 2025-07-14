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أول رد من محمد عمارة على اتهام شوبير له بتهديده: "المحادثة متودهوش آخر الشارع"

03:58 م الإثنين 14 يوليو 2025
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير من برنامجه على قناة الأهلي
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    أحمد شوبير
  • عرض 8 صورة
    أحمد شوبير من برنامجه حارس الأهلي
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    أحمد شوبير مقدم البرامج
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    أحمد شوبير ومحمد عمارة
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كتب - محمد القرش:

قلل محمد عمارة لاعب الأهلي السابق، من أهمية المحادثة التي تسببت في أزمة بينه وبين الإعلامي أحمد شوبير، ووصلت لحد توعد الأخير بالتصعيد وتقديم بلاغ للنائب العام. واعتبر عمارة في تصريح خاص "لمصراوي" أن المحادثة لا ترتقي للتهديد، و"ما توديش شوبير لآخر الشارع" وليس للجوء للقضاء.

واستنكر عمارة قائلا: "لا أعرف ماذا حدث من أجل أن يلجأ شوبير إلى السوشيال ميديا والنائب العام؟!".

وأضاف: "كانت هناك محادثة بيني وبينه لكنها لا ترتقي إلى التهديد نهائيا، ولا أعرف سبب ما فعله".

وتابع في تصريحه لمصراوي: "لن أرد على ما نشره حتى لم أكتب شيئا عبر صفحتي الرسمية، ويمكنه اللجوء إلى النائب العام كما يشاء، لكن المحادثة بيني وبينه متودهوش آخر الشارع".

ورأى أن "شوبير يريد توجيه السوشيال ميديا لشيء معين، من أجل إلهاء الجماهير لفعل شيء آخر داخل النادي".

وكان شوبير توعد بتقديم بلاغ إلى النائب العام بسبب رسائل التهديدات التي وصلته من محمد عمارة، حيث كتب: "وصلني منذ قليل تهديد من الكابتن محمد عماره على الواتساب لذلك سأتقدم يوم الثلاثاء بإذن الله ببلاغ لسيادة النائب العام للتحقيق في هذا التهديد".

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شوبير أحمد شوبير محمد عمارة أزمة شوبير وعمارة
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