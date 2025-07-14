قبل معسكر العاصمة.. الزمالك يستعد لاستكمال إعلان الصفقات الجديدة

كتب- محمد خيري:

يستعد نادي الزمالك، للإعلان عددا من الصفقات التي تم التعاقد معها بشكل رسمي، واستكمالا للتدعيمات.

وأعلن نادي الزمالك أمس الأحد بشكل رسمي، عن ضم صفقتين، وهم الحارس المهدي سليمان، والأنجولي شيكو بانزا لتدعيم صفوف الفريق.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن نادي الزمالك بصدد الإعلان عن صفقات جديدة خلال الساعات المقبلة، بعدما تم الاتفاق معهم، وهم الثنائي عمرو ناصر وأحمد شريف القادمين من نادي فاركو.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك يتمثل في جون إدوادرد المدير الرياضي، يعمل أيضا على حسم بعض الصفقات الآخرى خلال الساعات الحالية قبل دخول الفريق في معسكر مغلق لفترة الإعداد.

وينتظم الزمالك في معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 يوليو الجاري، والذي يمتد حتى يوم 27 من الشهر نفسه.

وكان فريق الزمالك فاز على نظيره أورانج بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد