عماد المندوه يعتذر عن عدم الاستمرار في الزمالك

كتب- محمد خيري:

قدم عماد المندوه، مدرب حراس مرمى نادي الزمالك السابق، اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه الجديد داخل القلعة البيضاء.

وكان نادي الزمالك وجه الشكر للجهاز الفني السابق بقيادة أيمن الرمادي، ويتواجد معه عماد المندوه مدربا لحراس المرمى، وقام مجلس الإدارة بتعيينه في منصب آخر بقطاع الناشئين.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن عماد المندوه يتقدم باعتذار عن استكمال مهامه داخل نادي الزمالك كمدير فني لمدربي حراس مرمى قطاع الناشئين.

وأضاف المصدر، أن مدرب الحراس يفضل الاستمرار في مهامه كمدرب حراس مرمى في إحدى الفرق خلال الفترة المقبلة، ووجه الشكر لنادي الزمالك.