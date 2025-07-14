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"لازم وقفة وبطالب الأهلي ببلاغ".. شوبير يفتح النار على مصطفى يونس

01:51 م الإثنين 14 يوليو 2025
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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    الإعلامي أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير في عزاء شقيق السبكي
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كتب- محمد خيري:

قال أحمد شوبير خلال تقديم برنامجه عبر قناة الأهلي: "الأيام اللي فاتت كان في هجوم على النادي الأهلي .. كابتن مصطفى يونس ليه معزة خاصة عندي لأنه الراجل جبر بخاطري سنة 81 وعمري ما هنسهاله".

وأكمل: "بس عايز أصحح بعض الحاجات لكابتن مصطفى يونس، لو شايف البرنامج ده أفشل برنامج ده رأيه واحترمه أو رأيه في المجلس احترمه، معنديش مشاكل مع دي".

وأوضح: "لكن أن يصل الأمر إلى إتهامات وأمور على عكس حقيقتها لازم وقفه .. وهنا بطالب كابتن مصطفى يونس من قناة الأهلي من فضلك تقدم ببلاغ إلى النائب العام لو لديه أي اتهام ضد الأهلي ومجلس إدارته ومعاه مستندات أو أي شهود لا تتأخر لحظة في إبلاغ النائب العام".

وأضاف: "وفي المقابل بطالب النادي الأهلي التقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فيما قاله كابتن مصطفى يونس لان مفيش بينا غير القانون".

جدير بالذكر، أن مصطفى يونس ظهر في فيديو عبر السوشيال ميديا في الأيام الماضية، وطالب النادي الأهلي بتقديم بلاغ ضده للنائب العام، من أجل تقديم المستندات التي يمتلكها ضدهم.

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