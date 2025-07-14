نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة: فاروق جعفر أهلاوي

كتب- محمد خيري:

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق أن المجلس الحالي للأبيض يتعامل بشخصنة مع رموز وأولاد النادي

وقال صلاح في تصريحات مع الإعلامية، سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: "ولاد نادي الزمالك أن مجلس إدارة يحتاجهم سيتواجدون بشكل طبيعي ولكن المجلس الحالي لم يقدر أبناء النادي".

وأوضح: "فاروق جعفر قال من قبل أنا أهلاوي وهو فعلا أهلاوي، وتصريحاته

اللي قالها بشأن أن الحكام كانوا يجاملون الزمالك في أفريقيا غير دقيقة".

وأكمل: "مفيش حد في أولاد نادي الزمالك يقدر يقول لا للنادي ونخدم نادي الزمالك في أي مكان يحتاجنا فيه".

واختتم تصريحاته: "الأهلي حصل على بطولة الدوري الموسم الماضي، بدراعه، وبيراميدز فريق قوي للغاية واستحالة يتفق مع الزمالك لمنح الأخير كأس مصر".