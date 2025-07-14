كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية تصاعدًا في وتيرة الأزمة بين الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، وزميله السابق في الفريق محمد عمارة، بعدما تقدم شوبير ببلاغ رسمي إلى النائب العام يتهم فيه عمارة بإرسال رسالة "تهديد" عبر تطبيق واتساب، وهو ما نفاه الأخير بشدة.

وأعلن شوبير عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أنه تلقى رسالة تهديد من محمد عمارة، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث كتب:

"وصلني منذ قليل تهديد من الكابتن محمد عمارة على الواتساب، لذلك سأتقدم ببلاغ إلى النائب العام".

في المقابل، رد عمارة سريعًا على تصريحات شوبير، نافيًا تمامًا أن تكون رسالته تهديدًا، مؤكدًا أن المحادثة بينهما كانت "عادية" وأن شوبير هو من حولها إلى أزمة، قائلاً:

"لم أهدده إطلاقًا، وسأنشر المحادثة كاملة خلال الساعات المقبلة لإثبات ذلك".

وأعرب عمارة عن استيائه من تصرف شوبير، كاشفًا عن نيته التقدم بشكوى ضده إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد ما وصفه بـ"تشويه صورته" إعلاميًا.

وترجع خلفية الأزمة إلى تصريحات أدلى بها عمارة مؤخرًا حيث تناول خلالها وضع الفريق في الفترة الماضية، وتحدث عن احتمالية وجود انقسامات بين اللاعبين بسبب زحمة النجوم"، وهو ما يبدو أنه أثار حفيظة أحمد شوبير.

وطالب محمد عمارة ببيع الثلاثي إمام عاشور وأحمد سيد زيزو ووسام أبو علي، خلال الفترة الماضية لتجنب الأزمات التي سيعاني منها الأهلي في غرفة الملابس بسبب كثرة النجوم.

ليرد عليه أحمد شوبير خلال برنامجه "حارس الأهلي" عبر قناة النادي: "أنا النهارده بتكلم بالاسماء.. الكابتن محمد عمارة محدش يقدر يختلف عليه كلاعب بظرف النظر عن رأيه يعني".

وقال: "الاتهامات يا كابتن عمارة تأتي من ناس عندها حاله حقد وغيره وغل من الأهلي.. مسمعتهاش من أبناء الأهلي ابدا دي".