كتب- محمد خيري:

تعقد اليوم الإثنين جلسة استماع لجنة شؤون اللاعبين لنادي الزمالك في الشكوى المقدمة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق السابق.

اتحاد الكرة كان أخطر النادي الأبيض، بتحديد يوم 14 يوليو موعداً لجلسة الاستماع في لجنة شؤون اللاعبين في شكواه ضد أحمد سيد زيزو.

وتقدم نادي الزمالك بشكوى من أجل إيقاف "زيزو" وتغريمه ماليا خاصة وأن اللاعب انتقل إلى الأهلي قبل نهاية الموسم المقرر له 12 يونيو وليس بنهاية كأس مصر وتم إعلان انتقال اللاعب للأهلى رسميا قبل هذا الموعد.

ويستند الزمالك في التمسك بموقفه باستمرار عقد زيزو مع النادى ليوم 12 يونيو، إلى لائحة مسابقات رابطة الأندية، والتي تؤكد أن الموسم ينتهى بنهاية كأس عاصمة مصر.

حيث تنص لائحة المسابقات الخاصة برابطة الأندية تتضمن شرح لمصطلح موسم الدوري، أن الفترة التي تبدأ من إقامة أول مباراة لكرة القدم تنظم تحت رعاية الرابطة أو الاتحاد سواء كانت كأس السوبر أو في كأس الرابطة أو دوري نيل للمحترفين، وتنتهي بنهاية أخر مباراة تنظمها الرابطة سواء كانت في كأس الرابطة أو دوري نيل للمحترفين.