"مش شايف بيان الأهلي".. نجم الزمالك يفسر "ستوري" وسام أبو علي

كتب - محمد القرش:

أثار وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الجدل بصورة نشرها عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه بمنصة إنستجرام.

ونشر وسام صورة له بقميص الأهلي واضعا أصبع السبابة في أذنه، وأصبح اليد الأخرى أمام فمه مع وضع رموز تعبيرية (ضحك).

وفسر سيد معوض نجم الأهلي السابق "ستوري" وسام، حيث قال عبر قناة "إم بي سي مصر": "أنا تفسيري إنه لا يسمع كل ما يقال ضده، ومكمل في كريقة مع النادي الأهلي".

بينما قال خالد بيبو: "عدو أي لاعب هي السوشيال ميديا، ومينفعش لاعب زي وسام يحط نفسه في أزمة زي ديه".

وأضاف أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق: "ممكن يكون قصده إنه مش شايف بيان الأهلي".

وكان الأهلي أعلن تفاصيل العروض التي تلقاها وسام أبو علي خلال الفترة الماضية، حيث قرر الإبقاء على المهاجم الفلسطيني مع الفريق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا