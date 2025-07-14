كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"مش شايف بيان الأهلي".. نجم الزمالك يفسر "ستوري" وسام أبو علي

11:52 ص الإثنين 14 يوليو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    وسام أبو علي (9)
  • عرض 9 صورة
    وسام أبو علي (8)
  • عرض 9 صورة
    وسام أبو علي (6)
  • عرض 9 صورة
    وسام أبو علي
  • عرض 9 صورة
    وسام أبو علي (7)
  • عرض 9 صورة
    وسام أبو علي (4)
  • عرض 9 صورة
    وسام أبو علي (5)
  • عرض 9 صورة
    وسام أبو علي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أثار وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الجدل بصورة نشرها عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه بمنصة إنستجرام.

ونشر وسام صورة له بقميص الأهلي واضعا أصبع السبابة في أذنه، وأصبح اليد الأخرى أمام فمه مع وضع رموز تعبيرية (ضحك).

وفسر سيد معوض نجم الأهلي السابق "ستوري" وسام، حيث قال عبر قناة "إم بي سي مصر": "أنا تفسيري إنه لا يسمع كل ما يقال ضده، ومكمل في كريقة مع النادي الأهلي".

بينما قال خالد بيبو: "عدو أي لاعب هي السوشيال ميديا، ومينفعش لاعب زي وسام يحط نفسه في أزمة زي ديه".

وأضاف أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق: "ممكن يكون قصده إنه مش شايف بيان الأهلي".

وكان الأهلي أعلن تفاصيل العروض التي تلقاها وسام أبو علي خلال الفترة الماضية، حيث قرر الإبقاء على المهاجم الفلسطيني مع الفريق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وسام أبو علي ستوري وسام الأهلي أخبار الأهلي خالد بيبو سيد معوض الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

تغيير المسمى الوظيفي لكامل الوزير يثير ضجة.. ومصدران يكشفان التفاصيل والأسباب
إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن أحقية الترقية للموظفين
ارتفاع حرارة البحر المتوسط.. هل يشكل خطورة وماذا يتوقع الخبراء في المستقبل؟