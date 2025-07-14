كتب- محمد خيري:

تداول رواد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصورة من داخل ملعب التتش لتقديم لاعب جديد في الفريق.

وانتشر الفيديو خلال الساعات الماضية بشكل كبير عبر المنصات المختلفة، دون توضيح اسم الصفقة الجديدة التي ينوي النادي الأهلي الإعلان عنها.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي يعود اليوم إلى التدريبات، بعد فترة الراحة الطويلة التي حصل عليها اللاعبين في الفترة الماضية بعد المشاركة من بطولة كأس العالم للأندية والخروج من الدور الأول.

وكان النادي الأهلي أعلن خلال الساعات الماضية، التعاقد بشكل رسمي مع ياسين مرعي مدافع فريق فاركو لمدة 5 مواسم بداية من الموسم الحالي.

ويسعى النادي الأهلي لتدعيم الصفوف بصفقات جديدة، خاصة في مركز الظهير الأيسر، مع الاقتراب من ضم محمد شكري لاعب فريق سيراميكا كليوباترا.