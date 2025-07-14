كتب- محمد خيري:

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن مجلس إدارة الأبيض الحالي خلص على كل رموز النادي.

وقال محمد صلاح في تصريحات مع الإعلامية، سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "مجلس الزمالك الحالي خلص على كل رموز النادي التاريخية".

وأضاف: "اتعقدت من لفظ أساطير نادي الزمالك، وقالوا إن شيكابالا أسطورة بعد ما اعتزل على الرغم أنهم لم يكن معترفين بلقب أسطورة، مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي يحارب جميع رموز النادي بدون أي سبب واضح ولكن أتمنى لهم النجاح".

وأوضح: "مجلس إدارة نادي الزمالك لم يرضي طموحات النادي حتى الآن وحصل على بطولتين في موسمين وبداية الشغل الصح لمجلس الزمالك الحالي هو تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا".

وأكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، ان بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك ينتمي للنادي الأهلي قائلا: "هناك العديد من العاملين في نادي الزمالك انتماؤهم للنادي الأهلي".

وأضاف: "الكرة أصبحت احتراف والاحتراف ميزعلش، فاروق جعفر قال سابقا إنه أهلاوي كمان أن بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بالزمالك أهلاوي".

وتابع: "بدر حامد أهلاوي ولكن دا مش عيب بدر ولكن عيب اللي قام بتعيينه وهو حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك".