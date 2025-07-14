كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تقدمه شكوى ضد محمد عمارة نجم الأهلي السابق، للنائب العام، على خلفية تهديده في رسالة خاصة دون ذكر الأسباب.

ولا يعلم الكثير الأسباب التي أدت لإرسال محمد عمارة رسالة خاصة للإعلامي أحمد شوبير، بعد حديثه عنه في برنامجه "حارس الأهلي"، الذي يتم إذاعته على قناة الأهلي.

ماذا قال أحمد شوبير لـ عمارة على قناة الأهلي؟

وقال أحمد شوبير خلال حلقة الأمس على قناة الأهلي: "أنا النهارده بتكلم بالاسماء.. الكابتن محمد عمارة محدش يقدر يختلف عليه كلاعب بظرف النظر عن رأيه يعني".

أكمل: "لكن في أمور يا كابتن مينفعشي .. أنا هقولك صفقات الأهلي الموسم ده .. ضم محمود تريزيجيه ومحمد بن رمضان وزيزو وسيحا وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وياسين مرعي ورحل عنه عمر الساعي وأكرم توفيق وربيعة وحمزة علاء وخالد عبدالفتاح وكريم الدبيس وعمرو السولية وانتهت رحله علي معلول وإعارة يحيى عطية الله".

وأوضح: "الأهلي خسر أفريقيا وبطولات الموسم الماضي فكان زعلان وبدأ يدعم ويقوي صفوفه بنجوم جدد زي زيزو وتريزيجيه وحرص على وسام أبو علي يكمل في الأهلي".

وأضاف: "فين بقى غرفه الملابس اللي مشتعلة دي .. ومولعة، أنت لعبت مع أجيال عظيمة.. أنت لو عندك معلومة أن اوضة اللبس مولعه قولنا .. يعني زيزو دخل كسر حاجه ولا تريزيجية مسك المدرب ضربه مثلا ووسام راح معلق مش عارف مين وعبدالسميع معرفشي ايه".

وتابع: "الاتهامات يا كابتن عمارة بتأتي من ناس عندها حاله حقد وغيره وغل من الأهلي.. مسمعتهاش من أبناء الأهلي ابدا دي".

وأردف: "أنت ممكن يبقى عندك رأي أن الأهلي كان وحش في كأس العالم للأندية مش هقولك حاجه .. لكن هو في ايه يا جماعه، أنا النهارده عمال ادور على من قائل حكمه اللهم احمني من أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم".

وتابع: "هذا الأمر ينطبق على الأمثلة اللي ذكرتها وفي ناس مش هدي ليهم عناء الرد لأنه اتكلم عليا أنا شخصياً والله مش هرد عليه لأنه لا يستحق الرد اصلا ولكن لما الموضوع يبقى الأهلي هنا لازم وقفه خصوصا أن الناس دي أعضاء عاملين في الأهلي، وبالبلدي بقى اللي ميشوفشي من الغربال يبقى أعمى".

جدير بالذكر، أن محمد عمارة تحدث خلال الفترة الماضية عن الأزمات التي سيعاني منها الأهلي في غرفة الملابس في الفترة المقبلة بسبب كثرة النجوم مطالبا ببيع الثلاثي إمام عاشور وأحمد سيد زيزو ووسام أبو علي.