كتب - مراسل مصراوي:

يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعاً هاما اليوم لمناقشة عدد من الملفات التي تخص القلعة الحمراء على رأسها اعتماد الميزانية والحساب الختامي وكذلك تحديد موعد توقيع عقود الشركة صاحبة حقوق تسمية المدينة الرياضية للنادي في فرع الشيخ زايد.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أنه كان من المقرر تحديد موعد انتخابات الأهلي في اجتماع اليوم، لكن تم التأجيل بسبب صدور تعديلات قانون الرياضة الجديد، حيث يترقب المارد الأحمر الخريطة الزمنية.

وأوضح المصدر أن الجدول الزمني يتضمن الإنتظار لحين التصديق على تعديلات قانون الرياضة ونشرها في الجريدة الرسمية، قبل أن تقوم وزارة الرياضة بتوفيق أوضاعها طبقا لتلك التعديلات وإصدار لائحة تنفيذية.

وأضاف المصدر أن بعدها سيقوم الأهلي بتشكيل لجنة قانونية لتعديل لائحة النظام الأساسي التي تم إقرارها بعام 2018 لتتماشى مع تعديلات قانون الرياضة بما فيها بند ثلاث دورات وكذلك الجوانب الاستثمارية.

وزاد المصدر أنه سيتم إرسال اللائحة للجهة الإدارية لمراجعتها قانونيا بما يتماشي مع المواثيق الدولية وتعديلات القانون بعد أن تنتهي اللجنة القانونية من تعديلها، وبعد ذلك سيدعو الأهلي لجمعية عمومية غير عادية.

وشدد المصدر ان المعضلة الأهم ستكون للأندية التي تملك جمعيات عمومية كبيرة مثل الأهلي، وطبقا للائحة النظام الأساسي للنادي يتطلب صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لإقرار تعديلات اللائحة حضور 12.500 عضو وهو أمر استحالة حدوثة في عمومية لا تتضمن بند الإنتخاب، وبالتالي يجب أن يكون لوزارة الرياضة دور حين تصدر الجدول الزمني هو اقتراح على سبيل المثال "جمعية عمومية خاصة" بحضور عدد معين أقل من ذلك يكون مناسب للحضور في جمعية عمومية غير عادية.

وأردف المصدر أن الجمعية العمومية الغير العادية ستجتمع وتحسم موقف تعديلات اللائحة الجديدة وكل ذلك سيتم طبقا للترتيب الزمني واللوائحي والقانوني بما يعني استحالة أن يحدث هذا قبل 30 أكتوبر المقبل وهو الموعد الأخير لدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخابات مجلس إدارة جديد قبل نهاية العام الحالي.

وأتم المصدر أنه من الصعب حدوث ذلك فأن انتخاب مجلس إدارة جديد على الأقرب سيكون بعد السنة المالية الجديد يونيو 2026 وربما سبتمبر 2026.