كيف بعثر أحمد حسام أوراق جون إدوارد في ملف صفقات الزمالك؟



أعلن الجهاز الطبي لفريق الزمالك، إصابة مدافع الفريق أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في ودية أورانج التي أُقيمت مساء الجمعة الماضي وانتهت لصالح القلعة البيضاء بهدف نظيف سجله حسام عبدالمجيد.

وهي الإصابة التي أربكت حسابات المدير الرياضي لنادي الزمالك جون إدوارد بعض الشيء، بحسب تصريحات مصدر مطلع بالقلعة البيضاء على ملف الانتقالات الصيفية.

المصدر أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الإثنين، أن ثنائي خط دفاع الزمالك المغربي صلاح مصدق والمصري مصطفى الزناري كان هناك احتمالية لرحيلهما خلال الفترة الحالية.

الزمالك كان يرغب، بحسب المصدر ذاته، الاستفادة من تسويق صلاح مصدق لرغبة المدير الرياضي بأن يكون اللاعبين الأجانب في مراكز الخط الهجومي وربما في مركز الظهير الأيمن إن لم يتم الاتفاق مع ظهير محلي.

ولكن بعد الإصابة سيضطر جون إدوارد للإبقاء عليه بجانب مصطفى الزناري إذ سيسعف الأخير في مركز الظهير الأيمن الذي لا يضم سوى عمر جابر حاليًا.

ومن جهة أخرى بحسب المصدر ذاته فأن استمرار مصدق سيأتي على حساب صفقة أجنبية كان يتم التفاوض معها لتدعيم خط الهجوم.

وتنص اللوائح على أن تنضم قائمة أي فريق على 5 لاعبين أجانب بخلاف اللاعبين الذين يحملون الجنسية المصرية فيتم التعامل معهم كلاعبين مصريين عن القيد.

الزمالك يضم بصفوفه: الوافد الأنجولي بالميركاتو الصيفي الجاري شيكو بانزا، التونسيين سيف الجزيري وأحمد الجفالي والمغربيين محمود بنتايك وصلاح مصدق.

وسيكون الأقرب للرحيل خلال الميركاتو الجاري، بحسب المصدر ذاته، سيف الجزيري وأحمد الجفالي إذ يعمل النادي على تسويقهما وحال التعاقد مع ثنائي أجنبي سيتم الضغط للتعاقد مع أحمد عيد الظهير الأيمن للنادي المصري لعدم وجود فرصة لتعزيز المركز بلاعب أجنبي.

ولكن حال استمرار الجزيري أو الجفالي قد يلجأ الزمالك لتدعيم مركز الظهير الأيمن بلاعب أجنبي.