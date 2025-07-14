كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

عمر مرعي.. من صراع الأهلي والزمالك لدوري الدرجة الثانية

09:10 ص الإثنين 14 يوليو 2025

عمر مرعي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


"أي لاعب في مصر يتمنى يلعب بقميص الأهلي أو الزمالك، وقعت للأهلي مرة وللزمالك مرتين"، جانب من حديث عمرو مرعي مع الإعلامي سيف زاهر عن لقطتين لن ينساهما في مسيرته.

عمرو مرعي صاحب المبارتين الدوليتين بقميص منتخب مصر أتم انتقاله خلال فترة القيد الصيفية الجارية لنادي بروكسي الذي ينشط بدوري المحترفين بمصر .

المهاجم صاحب الـ 33 عاماً يمتلك مسيرة حافلة انطلقت من وادي دجلة قبل أن يرحل في موسم 2015/16 لصفوف الداخلية ويواصل الترحال بين أندية إنبي، النجم الساحلي التونسي، بيراميدز، مصر المقاصة، طلائع الجيش، المصري، المقاولون، الباطن السعودي، الجزيرة الأردن.

مرعي أنهى فترة احترافه بدوري الدرجة الأولى السعودي والدوري الأردني وعاد ولكن ليس للدوري الممتاز الذي شهد تألقه بقمصان إنبي والمصري بل لدوري المحترفين.

مرعي كان قريبًا ـ بحسب قوله بحلقة البرنامج ذاته أمس الأحد ـ من الانضمام الرسمي للزمالك بعدما أنهى كل الأمور التعاقدية وتبقى فقط الفيديو الدعائي للصفقة ولكن لم تتم بسبب رفض مهاجمين بالفريق العروض التي جلبها لهم النادي للرحيل.

مصدر أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي أن عدم رحيل عمر السعيد مهاجم الزمالك، كان السبب.

ورغم موهبته التي دفعت المدير الفني الأمريكي لمنتخب مصر بوب برادلي لاستدعائه حين كان اللاعب يبلغ 20 عاماً للمنتخب الأول إلا أن الأزمات كانت تلاحقه بمسيرته مع الأندية.

مرعي خاض خلال مسيرته 271 مباراة، بحسب منصة ترانسفير ماركت، سجل خلالها 52 هدفًا وصنع 28 لزملائه خلال 15963 دقيقة لعب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرعي الأهلي والزمالك الزمالك دوري الدرجة التالتة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بالالتهاب السحائي
قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء