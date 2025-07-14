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"قربت".. مصدر يكشف لمصراوي آخر تفاصيل مفاوضات الزمالك مع حامد حمدان

01:59 ص الإثنين 14 يوليو 2025
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    حامد حمدان
  • عرض 12 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 12 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 12 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 12 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 12 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 12 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 12 صورة
    الفلسطيني حامد حمدان (11)
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    الفلسطيني حامد حمدان (10)
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كتب- يوسف محمد:

اقترب اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، من الانضمام إلى نادي الزمالك بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من فريق بتروجيت.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لمصراوي: "حامد حمدان اقترب بشكل كبير، من الانتقال إلى نادي الزمالك، خاصة بعد الاجتماع الذي تم عقده أمس مع مسؤولي بتروجيت من جانب نادي الزمالك".

وأضاف: "لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على كافة الأمور الخاصة بانضمام حامد إلى نادي الزمالك، لكن الأمور اقتربت بشكل كبير جدا من ارتداء القميص الأبيض".

وتابع: "سيتم حسم الأمر بشكل نهائي والإعلان عن انتقال حامد حمدان إلى نادي الزمالك، خلال 48 ساعة بحد أقصى".

وشارك النجم الفلسطيني صاحب ال 24 عاما، خلال الموسم الماضي 2024-2025 رفقة فريق بتروجيت، في 25 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة مثلها.

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