كتب- يوسف محمد:

اقترب اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، من الانضمام إلى نادي الزمالك بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من فريق بتروجيت.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لمصراوي: "حامد حمدان اقترب بشكل كبير، من الانتقال إلى نادي الزمالك، خاصة بعد الاجتماع الذي تم عقده أمس مع مسؤولي بتروجيت من جانب نادي الزمالك".

وأضاف: "لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على كافة الأمور الخاصة بانضمام حامد إلى نادي الزمالك، لكن الأمور اقتربت بشكل كبير جدا من ارتداء القميص الأبيض".

وتابع: "سيتم حسم الأمر بشكل نهائي والإعلان عن انتقال حامد حمدان إلى نادي الزمالك، خلال 48 ساعة بحد أقصى".

وشارك النجم الفلسطيني صاحب ال 24 عاما، خلال الموسم الماضي 2024-2025 رفقة فريق بتروجيت، في 25 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة مثلها.