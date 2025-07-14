كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

شوبير سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نجم الأهلي السابق.. ما السبب؟

01:48 ص الإثنين 14 يوليو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 11 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 11 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 11 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 11 صورة
    أحمد شوبير في عزاء شقيق السبكي
  • عرض 11 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 11 صورة
    أحمد شوبير في عزاء شقيق السبكي
  • عرض 11 صورة
    أحمد شوبير في عزاء والدة عصام الحضري (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 11 صورة
    محمد عمارة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه ينوي التقدم ببلاغ ضد محمد عمارة لاعب الأهلي السابق، بسبب قيام الأخير بإرسال رسائل تهديد له.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "‏وصلني منذ قليل تهديد من الكابتن محمد عمارة علي الواتساب، لذلك سأتقدم يوم الثلاثاء بإذن الله ببلاغ لسيادة النائب العام للتحقيق في هذا التهديد".

ويقدم أحمد شوبير حارس مرمى المارد الأحمر السابق حاليا، برنامج عبر قناة النادي الأهلي، تحت مسمى "حارس الأهلي".

والجدير بالذكر أن محمد عمارة يعد واحد من أبرز نجوم المارد الأحمر، الذين لعبوا في صفوف الفريق خلال الفترة من 1996 حتى عام 2004.

أقرأ أيضًا:
قبل المباراة النهائية.. ترتيب الحذاء الذهبي لكأس العالم للأندية

قبل نهائي الليلة.. تاريخ المتوجين بكأس العالم للأندية منذ انطلاقها؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد شوبير محمد عمارة النادي الأهلي بلاغ شوبير ضد محمد عمارة آخر أخبار النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محمد صلاح: المجلس الحالي لا يقدّر أبناء الزمالك وفاروق جعفر "أهلاوي"

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بالالتهاب السحائي
قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء