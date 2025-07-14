كتب - يوسف محمد:

أعلن أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه ينوي التقدم ببلاغ ضد محمد عمارة لاعب الأهلي السابق، بسبب قيام الأخير بإرسال رسائل تهديد له.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "‏وصلني منذ قليل تهديد من الكابتن محمد عمارة علي الواتساب، لذلك سأتقدم يوم الثلاثاء بإذن الله ببلاغ لسيادة النائب العام للتحقيق في هذا التهديد".

ويقدم أحمد شوبير حارس مرمى المارد الأحمر السابق حاليا، برنامج عبر قناة النادي الأهلي، تحت مسمى "حارس الأهلي".

والجدير بالذكر أن محمد عمارة يعد واحد من أبرز نجوم المارد الأحمر، الذين لعبوا في صفوف الفريق خلال الفترة من 1996 حتى عام 2004.

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