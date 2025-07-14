أول تعليق من أيمن الرمادي على إصابة لاعب الزمالك بالصلبيبي
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كتب- نهى خورشيد:
علق أيمن الرمادي المدير الفني السابق لنادي الزمالك، على إصابة أحمد حسام مدافع القلعة البيضاء بقطع فى الرباط الصليبى.
وكتب الرمادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"قدر الله وماشاء فعل خيرة الله لعبده خيراً من خيرته لنفسه".
وأضاف:"ألف سلامه عليك يا أحمد بصراحه أنت لاعب ممتاز خلقاً ولعباً أمكانياتك ممتازه وعليك أن تثق في الله وفي نفسك وتعود أقوي وأحسن من الأول".
وأتم حديثه قائلاً:"عهدناك لاعب متميز بأخلاق الفرسان وعندك أنكار للذات ودائماً كنت تساعد زملائك أنا متأكد إن الفتره القادمه هتكون ممتاز فيها، الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه".
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