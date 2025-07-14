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أول رد فعل لـ وسام أبوعلي بعد بيان الأهلي ببقائه

01:15 ص الإثنين 14 يوليه 2025
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كتب- نهى خورشيد:

علق النجم الفلسطيني وسام أبو على مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بيان القلعة الحمراء بخصوص بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية .

ونشر أبو على عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له وهو يقوم بإشارة الصمت مع إيموجي "ضحك".

وكان النادي الأهلي حسم موقفه من مستقبل مهاجمه وسام أبو علي، وقرر رسمياً إغلاق ملف العروض الخارجية المقدمة للاعب، مؤكدًا استمراره ضمن صفوف الفريق حتى نهاية عقده في 2029.

وجاء القرار بعد تلقي الأهلي عروضاً من ناديي الوصل الإماراتي وكولومبوس كرو الأمريكي، إلا أن المقابل المالي لم يلبِّ الشروط المالية التي حددها النادي.

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