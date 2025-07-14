كتب_نهى خورشيد:

علق محمد العدل رئيس قناة الأهلى الأسبق، على بيان النادي الأهلى الصادر بخصوص رغبة نادي الأخدود السعودي في التعاقد مع إمام عاشور نجم القلعة الحمراء.

وكتب العدل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"بيان الأهلى عن إمام عاشور يريد أن يقول للأخدود فرجونا نفسكم وهو يعلم أنهم لا يستطيعون الشراء".

وكان النادي الأهلي وجه خطاباً رسمياً إلى نادي الأخدود السعودي، طالب فيه بتوضيح المقابل المالي المعروض لشراء اللاعب إمام عاشور، وذلك ردًّا على مراسلة سابقة من النادي السعودي أبدى خلالها اهتمامه بضم اللاعب وشراء المدة المتبقية من عقده.