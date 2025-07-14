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"فرجونا نفسكم".. تعليق مثير للجدل من رئيس قناة الأهلى على بيان إمام عاشور

12:08 ص الإثنين 14 يوليه 2025
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور وزوجته
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    إمام عاشور وزوجته في المصيف
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    إمام عاشور وابنته في المصيف
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    إمام عاشور وابنته في المصيف
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور (2)
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كتب_نهى خورشيد:

علق محمد العدل رئيس قناة الأهلى الأسبق، على بيان النادي الأهلى الصادر بخصوص رغبة نادي الأخدود السعودي في التعاقد مع إمام عاشور نجم القلعة الحمراء.

وكتب العدل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"بيان الأهلى عن إمام عاشور يريد أن يقول للأخدود فرجونا نفسكم وهو يعلم أنهم لا يستطيعون الشراء".

وكان النادي الأهلي وجه خطاباً رسمياً إلى نادي الأخدود السعودي، طالب فيه بتوضيح المقابل المالي المعروض لشراء اللاعب إمام عاشور، وذلك ردًّا على مراسلة سابقة من النادي السعودي أبدى خلالها اهتمامه بضم اللاعب وشراء المدة المتبقية من عقده.

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