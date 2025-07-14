كتب - محمد القرش:

انضم مدافع نادي فاركو، ياسين مرعي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة 5 سنوات مقبلة.

وبدأ مرعي مسيرته الكروية مع ناشئين الزمالك تحت 21 سنة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول ويشارك في 3 مباريات "190 دقيقة".

وانتقل المدافع صاحب الـ 23 عاما إلى فاركو على سبيل الإعارة في موسم 2021/22، قبل أن يفعل الفريق البرتقالي بند أحقية الشراء بعدها بموسم.

وقضى ياسين موسمين مع فاركو قدم خلالهم مستويات متميزة دفعت أندية قمة الدوري المصري الممتاز يتسابقون للتعاقد معه.

وساهم مرعي في 4 أهداف (سجل هدفين، وقدم تمريرتين حاسمتين) خلال 61 مباراة "4753 دقيقة" مع فاركو بجميع المسابقات، وحصل على 10 بطاقات صفراء.

وفي النهاية، فاز المارد الأحمر بسباق التعاقد مع المدافع الشاب، بعد منافسة قوية مع الزمالك وعدد من الأندية الأخرى.