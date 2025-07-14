كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

رحلة ياسين مرعي من الزمالك إلى الأهلي

09:00 ص الإثنين 14 يوليو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    ياسين مرعي لاعب الزمالك السابق (5)
  • عرض 15 صورة
    ياسين مرعي لاعب الزمالك السابق (4)
  • عرض 15 صورة
    ياسين مرعي لاعب الزمالك السابق (7)
  • عرض 15 صورة
    ياسين مرعي لاعب الزمالك السابق (8)
  • عرض 15 صورة
    ياسين مرعي لاعب الزمالك السابق (3)
  • عرض 15 صورة
    ياسين مرعي لاعب الزمالك السابق (10)
  • عرض 15 صورة
    ياسين مرعي لاعب الزمالك السابق (11)
  • عرض 15 صورة
    ياسين مرعي لاعب الزمالك السابق (1)
  • عرض 15 صورة
    ياسين مرعي لاعب فاركو السابق (3)
  • عرض 15 صورة
    ياسين مرعي لاعب فاركو السابق (1)
  • عرض 15 صورة
    ياسين مرعي لاعب فاركو السابق (2)
  • عرض 15 صورة
    الأهلي يتعاقد مع ياسين مرعي
  • عرض 15 صورة
    ياسين مرعي لاعب الزمالك السابق (9)
  • عرض 15 صورة
    ياسين مرعي لاعب الزمالك السابق (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

انضم مدافع نادي فاركو، ياسين مرعي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة 5 سنوات مقبلة.

وبدأ مرعي مسيرته الكروية مع ناشئين الزمالك تحت 21 سنة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول ويشارك في 3 مباريات "190 دقيقة".

وانتقل المدافع صاحب الـ 23 عاما إلى فاركو على سبيل الإعارة في موسم 2021/22، قبل أن يفعل الفريق البرتقالي بند أحقية الشراء بعدها بموسم.

وقضى ياسين موسمين مع فاركو قدم خلالهم مستويات متميزة دفعت أندية قمة الدوري المصري الممتاز يتسابقون للتعاقد معه.

وساهم مرعي في 4 أهداف (سجل هدفين، وقدم تمريرتين حاسمتين) خلال 61 مباراة "4753 دقيقة" مع فاركو بجميع المسابقات، وحصل على 10 بطاقات صفراء.

وفي النهاية، فاز المارد الأحمر بسباق التعاقد مع المدافع الشاب، بعد منافسة قوية مع الزمالك وعدد من الأندية الأخرى.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسين مرعي الاهلي أخبار الأهلي صفقة الأهلي إحصائيات ياسين مرعي أرقام ياسين مرعي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
غموض موقف ثلاثي الفريق.. قائمة الأهلي النهائية للموسم الجديد 2025/26

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بالالتهاب السحائي
قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء