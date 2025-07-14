مفاجأة للجماهير.. الزمالك يجهز برومو جديد لـ عبدالله السعيد

يجهز نادي الزمالك للإعلان عن تجديد عقد عبدالله السعيد لاعب بشكل رسمي خلال الفترة الماضية.

ونجح نادي الزمالك في تجديد عقد عبدالله السعيد لمدة موسمين، بعدما انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي بشكل رسمي.

وسوف يحصل عبدالله السعيد على مبلغ 35 مليون جنيه في الموسمين، حيث يحصل في الأول على 20 مليون والثاني 15 مليون بشكل اختياري بين الطرفين.

ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك، أكد أن نادي الزمالك يجهز لبرومو جديد تم تصويره لتجديد عقد عبدالله السعيد لمدة موسمين وسيتم نشره للجماهير على صفحات السوشيال ميديا الزمالك، وسيكون بشكل مميز.

وكان عبدالله السعيد شارك مع الزمالك أمس في المباراة الودية الأولى، أمام أورانج استعدادا للموسم الجديد قبل بداية فترة الإعداد في العاصمة الإدارية الجديدة.