ورطة لـ جون إدوارد بعد إصابة مدافع الزمالك بالرباط الصليبي

أزمة كبيرة دخل فيها نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تعرض مدافع الفريق الأول أحمد حسام للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف الجهاز الطبي للفريق الأول عن تعرض أحمد حسام مدافع الفريق لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال ودية أورانج التي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

وخضع اللاعب لأشعة وفحوصات طبية خلال الآونة الأخيرة ، أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ومن المقرر أن يخضع أحمد حسام لجراحة الرباط الصليبي خلال الأيام المقبلة.

ورطة لجون إدوارد

وفي المقابل أصبح جون إدوارد المدير الرياضي للنادي الأبيض في ورطة بعد إصابة اللاعب، خاصة وأن كان يسعى للاستغناء عن لاعب في خط الدفاع وهو المغربي صلاح مصدق، للاستفادة من مكانه الأجنبي في التعاقد مع محترف جديد في الخطوط الأمامية.

وأصبح جون إدوارد مطالب باستمرار صلاح مصدق، علاوة على التعاقد مع لاعب جديد في مركز قلب الدفاع في الفترة المقبلة، وهو ما سيسعى إليه المدير الرياضي.

كما كان هناك خطة أيضا لدخول أحمد حسام ضمن الصفقات التبادلية، ولكن إصابته أكدت استمراره في صفوف الفريق الأبيض الموسم المقبل.