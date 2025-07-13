كتب - يوسف محمد:

ودع محمد شكري الظهير الأيسر لفريق سيراميكا كليوباترا، زملائه بالفريق بعد اتفاقه مع النادي الأهلي، للانتقال إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب شكري عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "⁨على مدار ثلاث سنوات مضت، بين جدران هذه المنظومة المحترمة وهذا النادي الرائع، الذي فتح لي ذراعيه وكان سببا بعد توفيق المولى عز وجل، في تطور أدائي وانضمامي لمنتخب مصر".

وأضاف: "الجميع هنا يشعرك منذ اليوم الأول إنك لست غريباً على المكان، بداية من الحاج محمد أبو العنين ودعمه واهتمامه بالفريق واللاعبين، مروراً بالاستاذ طارق أبو العنين الأخ الأكبر برعايته ومسئوليته ودعمه الدائم لنا".

وتابع: "مستر معتز البطاوى ومستر يوسف الشربينى، الذين لا يدخرون جهداً في سبيل نجاحنا ومساعدة جميع أفراد الفريق، الجهاز الفني الرائع بقيادة الكابتن علي ماهر، الذي وقف معي وساعدني بعد العودة من الإصابة والجهاز الطبى والإدارى وأفراد المهام".

واختتم شكري: "شكراً من القلب لمنظومة سيراميكا كليوباترا، قضينا معاً لحظات لا تنسى وصنعنا تاريخاً مشرفاً، حققنا العديد من البطولات وستبقون فى القلب دائماً".

ويذكر أن مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن الأهلي أنهى اتفاقه لضم محمد شكري لصفوف الفريق، مقابل حصول سيراميكا على خدمات الثنائي خالد عبد الفتاح بيع نهائي وكريم الدبيس موسم على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى دفع الأحمر مبلغ مالي.

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