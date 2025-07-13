كتب - مراسل مصراوي:

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته غدا الإثنين على ملعب مختار التتش استعدادا للموسم الجديد 2025/26.

ويبدأ المارد الأحمر الاستعدادات بقياسات بدنية وفحوصات طبية، يعقبها تدريبات بدنية تستمر حتى الجمعة المقبل موعد السفر إلى تونس من أجل إقامة معسكر.

وأوضح مصدر "لمصراوي" أن الأهلي استقر على قائمة الفريق الأول للموسم الجديد، والتي شهدت تواجد 28 لاعبا حتى الآن.

قائمة الأهلي لموسم 2025/26

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد سيحا - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: أشرف داري - ياسر إبراهيم - مصطفى العش - أحمد رمضان بيكهام - ياسين مرعي - محمد هاني - عمر كمال - كريم فؤاد - محمد شكري.

الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - أحمد رضا - اليو ديانج - محمد علي بن رمضان - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - محمود حسن تريزيجيه - أشرف بن شرقي - طاهر محمد طاهر - أحمد مصطفى زيزو - حسين الشحات.

الهجوم: وسام أبو علي - جينيك جراديشار - محمد شريف.

وأضاف المصدر أن هناك ثلاث لاعبين لم يحسم موقفهم بعد حتى الآن، وهم، رضا سليم الذي لديه عرضين أحدهما محلي والآخر من الوداد، ومحمد ياسر الذي تم قيده في قائمة الفريق لكن الاتجاه العام هو تجديد تعاقده ثم إعارته بجانب كريم نيدفيد الذي يظل موقفه غامضا حتى الآن.

واختتم المصدر أن محمد عبدالله وأحمد عابدين وأحمد خالد كباكا وعبد الله بوستانجي سيتم قيدهم في قائمة فريق الشباب بالنادي مواليد 2005.