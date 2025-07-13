كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، إلى وجود اتجاه من قبل مجلس إدارة النادي إلى مقاطعة بعض البرامج التي تقدم عبر قناة النهار لكونها تنشر الأخبار المغلوطة تجاه النادي.

وكانت شبكة قنوات النهار، قدمت اليوم شكوى ضد رئيس نادي الزمالك حسين لبيب للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاستمراره في تهديد وسائل الإعلام التي تتحدث عن النادي في الفترة الماضية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي: "شكوى قناة النهار ضد حسين لبيب رئيس النادي غريبة، وهناك اتجاه لمقاطعة بعض البرامج داخل قناة النهار، لتعمدها نشر أخبار مغلوطة عن النادي".

وأضاف: "فوجئنا بما تم نشره من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن تلقي شكوى من قناة النهار ضد حسين لبيب رئيس النادي، وهذه واقعة غير مسبوقة على مستوى الإعلام الرياضي في مصر، كيف تقدم قناة شكوى بمثل هذا الشكل، ضد رئيس نادي معروف باحترامه للجميع والنادي يعتبر هذا تجاوز غير مقبول".

وتابع: "الشكوى المقدمة من القناة ضد رئيس النادي، لن تغير من نهج وحرص إدارة الزمالك في الحفاظ على حقوق النادي، وعدم السماح لأي جهة إعلامية بالتقليل من نادي الزمالك أو الإساءة له أو نشر معلومات مغلوطة كما حدث مؤخراً وكان سبباً في الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ".

واختتم المصدر تصريحاته: "نادي الزمالك على علاقة طيبة بالغالبية العظمى من وسائل الإعلام، وما حدث لن يؤثر على علاقة النادي بالإعلام ولكنه يشكل منحنى خطير في التعامل من جانب الجهات الإعلامية، نظراً لوجود سوء تقدير وإساءة غير مقبولة لرئيس نادي الزمالك".

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