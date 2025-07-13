كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الزمالك منذ قليل، تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب الأنجولي شيكو بانزا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من فريق إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

وكشف الفارس الأبيض أن اللاعب وقع على عقود انضمامه للفريق، لمدة أربعة مواسم، بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الزمالك، في جلسة مع المدير الرياضي للنادي جون إدوارد، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع النادي البرتغالي.

وتأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة، خلال الموسم المقبل 2025-2026.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك أعلن اليوم الأحد تعاقده مع حارس مرمى الاتحاد السكندري السابق المهدي سليمان، بعقد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

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