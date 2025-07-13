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مصدر يكشف تطور جديد في صفقة انتقال لاعب الزمالك لطلائع الجيش

10:05 م الأحد 13 يوليو 2025

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كتب - محمد القرش:

كشف مصدر مطلع عن تطور جديد في صفقة انتقال لاعب الزمالك لطلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن صفقة انتقال محمد عاطف إلى طلائع الجيش كانت تسير في طريقها للحسم.

وأوضح المصدر أن هناك شئ حدث في المفاوضات أدى إلى تعطيل صفقة الإعارة للطلائع.

وكان الجناح الأيمن انضم إلى الفارس الأبيض في موسم 2023/24 قادما من نادي طنطا، في صفقة بلغت قيمتها 135 ألف دولار.

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الزمالك محمد عاطف طلائع الجيش أخبار الزمالك
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