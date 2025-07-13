أول تعليق من كريم الدبيس بعد انضمامه لسيراميكا كليوباترا

كتب - يوسف محمد:

أكد كريم الدبيس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يسعى لتحقيق الكثير من الأهداف مع فريق سيراميكا كليوباترا في الفترة المقبلة، بعد إعلان انضمامه إلى الفريق بشكل رسمي.

وكان سيراميكا كليوباترا أعلن اليوم الأحد، تعاقده بشكل رسمي مع صاحب ال 22 عاما، قادما من النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل 2024-2025.

وقال الدبيس في تصريحات عبر الموقع الرسمي لسيراميكا: "سيراميكا حقق نجاحات كبيرة في السنوات الماضية، اعتاد على حصد الكثير من البطولات، الدليل على ذلك تتويجه ببطولة كأس عاصمة مصر في 3 سنوات متتالية".

وأضاف: "أسعى لتحقيق الكثير من الأهداف مع فريق سيراميكا في الفترة المقبلة، ومنها الانضمام إلى منتخب مصر الأول بقيادة الكابتن حسام حسن".

واختتم الدبيس تصريحاته: "أتمنى الظهور بشكل مميز مع الفريق في الموسم المقبل، تحقيق طموحات النادي رفقة بقية اللاعبين".

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن الدبيس انتقل إلى سيراميكا كليوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة، بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

والجدير بالذكر أن صاحب ال 22 عاما، شارك خلال الموسم الماضي رفقة المارد الأحمر في 21 مباراة بمختلف البطولات، بواقع 917 دقيقة، نجح خلالهم في صناعة 4 أهداف ولم يسجل أي هدف.

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