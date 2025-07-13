كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

تشيلسي

- -
22:00

باريس سان جيرمان

مباريات ودية -أندية

ليفربول

3 1
17:00

بريستون نورث

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من كريم الدبيس بعد انضمامه لسيراميكا كليوباترا

09:02 م الأحد 13 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    كريم الدبيس وعائلة (2)
  • عرض 10 صورة
    كريم الدبيس من مران الأهلي
  • عرض 10 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 10 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 10 صورة
    احتفال الشحات مع كريم الدبيس
  • عرض 10 صورة
    كريم الدبيس من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
  • عرض 10 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 10 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 10 صورة
    كريم الدبيس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أكد كريم الدبيس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يسعى لتحقيق الكثير من الأهداف مع فريق سيراميكا كليوباترا في الفترة المقبلة، بعد إعلان انضمامه إلى الفريق بشكل رسمي.

وكان سيراميكا كليوباترا أعلن اليوم الأحد، تعاقده بشكل رسمي مع صاحب ال 22 عاما، قادما من النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل 2024-2025.

وقال الدبيس في تصريحات عبر الموقع الرسمي لسيراميكا: "سيراميكا حقق نجاحات كبيرة في السنوات الماضية، اعتاد على حصد الكثير من البطولات، الدليل على ذلك تتويجه ببطولة كأس عاصمة مصر في 3 سنوات متتالية".

وأضاف: "أسعى لتحقيق الكثير من الأهداف مع فريق سيراميكا في الفترة المقبلة، ومنها الانضمام إلى منتخب مصر الأول بقيادة الكابتن حسام حسن".

واختتم الدبيس تصريحاته: "أتمنى الظهور بشكل مميز مع الفريق في الموسم المقبل، تحقيق طموحات النادي رفقة بقية اللاعبين".

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن الدبيس انتقل إلى سيراميكا كليوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة، بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

والجدير بالذكر أن صاحب ال 22 عاما، شارك خلال الموسم الماضي رفقة المارد الأحمر في 21 مباراة بمختلف البطولات، بواقع 917 دقيقة، نجح خلالهم في صناعة 4 أهداف ولم يسجل أي هدف.

أقرأ أيضًا:
قبل المباراة النهائية.. ترتيب الحذاء الذهبي لكأس العالم للأندية

قبل نهائي الليلة.. تاريخ المتوجين بكأس العالم للأندية منذ انطلاقها؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريم الدبيس النادي الأهلي سيراميكا كليوباترا رحيل كريم الدبيس آخر أخبار النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بالالتهاب السحائي
قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء