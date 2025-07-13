أول تعليق من المهدي سليمان بعد الانضمام للزمالك

كتب - محمد القرش:

أعرب مهدي سليمان حارس مرمى فريق الزمالك الجديد عن سعادته، بالانضمام لصفوف الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أنه سعيد بالانتقال لصفوف الزمالك، مشيراً إلى أن المفاوضات معه تمت عن طريق جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

وأضاف أنه تلقى العديد من العروض بعد انتهاء عقده مع الاتحاد السكندري، وعندما سمع باهتمام الزمالك بالتعاقد معه فضل الانتظار، حتى تم الاتفاق على كافة التفاصيل، ووقع على عقود الانتقال رسمياً للزمالك.

وقال مهدي سليمان:" الانتقال لنادي الزمالك أمر يزيد من طموحاتي أن الفريق ينافس على كافة البطولات، وجمهور الزمالك يرغب في حصد كافة الألقاب".

وشدد الحارس على أن المنافسة مع محمد عواد ومحمد صبحي حارسي مرمى الفريق لمصلحة النادي، والجميع سيجتهد في الملعب من أجل خدمة نادي الزمالك.

واختتم مهدي سليمان تصريحاته قائلاً:" سأبذل قصارى جهدي مع الفريق للظهور بأفضل مستوى مع الزمالك ومساعدة زملائي لتحقيق البطولات".